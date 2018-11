Groningen door zege op Heerenveen van laatste plaats

En die zege op de aartsrivaal smaakt uiteraard mierzoet voor alles en iedereen dat FC Groningen een warm hart toedraagt. Door de overwinning doen Buijs en de zijnen de laatste plaats zelfs over aan NAC Breda, dat zaterdagavond al verloor van FC Emmen.

Prachtgoal Doan

Een doelpunt van Django Warmerdam en een prachtige treffer van Ritsu Doan zorgden ervoor dat de thuisclub bij rust een even verdiende als comfortabele 2-0 voorsprong te pakken had. Vooral de treffer van de Japanner was er eentje om in te lijsten. Met een prachtig gekruld schot liet de linkspoot SC Heerenveen-doelman Warner Hahn vergeefs grabbelen.

Mimoun Mahi had de score een voor de Groningers nog mooier aanzien kunnen geven, maar hij raakte de paal. In de tweede helft was de Marokkaan opnieuw dicht bij de Groningse treffer, maar schoof hij de bal net voorlangs.

De bezoekers uit Friesland konden weinig potten breken, en waren vijf minuten voor tijd pas in de buurt van de aansluitingstreffer. Een fantastische uithaal van invaller Jizz Hornkamp spatte boven keeper Sergio Padt uiteen op de lat. Daardoor bleef het bij 2-0, waardoor Groningen de rode lantaarn over deed aan NAC en SC Heerenveen het gat met de subtop zag groeien.

„Het is veel te wisselvallig”, reageerde Heerenveen-verdediger Dave Bulthuis na afloop bij FOX Sports. „We wilden opbouwen vanaf achteruit, maar dat zat er niet in. De tweede helft probeerden we daarom wat opportunistischer te spelen, maar als team zijn we niet goed genoeg geweest.”

