Alaves blijft het de Spaanse top lastig maken

De ploeg verloor vorige week bij Eibar, maar herstelde zich op eigen veld tegen het laag geklasseerde Huesca. Het werd 2-1, waardoor Alaves op 23 punten komt. Net zo veel als Atletico Madrid, dat tweede staat achter Barcelona.

Huesca was nog wel op voorsprong gekomen door een doelpunt van Moi Gomez in de 35e minuut. Nog voor rust werd het gelijk via Jony, na de pauze besliste Ruben Sobrino het duel in het voordeel van de thuisploeg. Huesca zakte door de nederlaag naar de laatste plaats in La Liga.

