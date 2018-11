’PSV zal vanzelf punten gaan verspelen’

Ajax gaat zondagmiddag op bezoek bij Excelsior in Rotterdam. „We moeten onze wedstrijden winnen, uiteindelijk zal PSV ergens wel punten verspelen”, zei Ten Hag bij FOX Sports. De trainer kijkt niet naar PSV. „Ik ben alleen bezig met mijn eigen ploeg. Wij moeten vandaag van Excelsior winnen.”

Vorig jaar was het uitduel in Kralingen de laatste wedstrijd van het seizoen. Ten Hag werd vanuit het uitvak toen bestookt met negatieve spreekkoren. Een jaar later is de publieke opinie tegenover de oefenmeester veranderd. „Het voetballeven gaat van links naar rechts”, aldus Ten Hag. „Wat wij Europees meemaken in de ArenA, in München en deze week bij Benfica is geweldig. Daarom heb ik de fans in Lissabon ook bedankt. Hun steun draagt bij aan het resultaat.”

Excelsior kiest tegen de Amsterdammers voor een defensieve formatie. Ten Hag verwacht een moeilijke middag, „Dit is een pittige wedstrijd vandaag, Excelsior speelt goed voetbal. Er zit zeker een plan achter. Vandaag zullen ze het heel compact maken, waardoor de ruimtes klein zullen zijn. Dat houdt in dat wij veel zullen moeten bewegen ten opzichte van elkaar.”

Om die reden blijft David Neres op de bank. „We verwachten dat wij op de flanken door moeten komen”, verklaarde Ten Hag. „Donny van de Beek moet de aansluiting bij Kasper Dolberg in de spits maken.”