Scorende Hateboer vernedert Inter met Atalanta

Dat was een opmerkelijk resultaat, want de ploeg uit Milaan was naar het ruim 50 kilometer noordelijker gelegen Bergamo gereisd met een serie van zeven competitieoverwinningen op rij op zak. Hateboer maakte de openingstreffer. Voor Atalanta, met ook Marten de Roon in de basis, betekende het de vierde zege op rij.

Omstreden strafschop

Hateboer opende de score in de negende minuut. Op aangeven van de Duitser Robin Gosens gleed de oud-speler van FC Groningen de bal binnen. Een lekker gevoel voor de rechtsback, die afgelopen vrijdag afviel voor de selectie van het Nederlands elftal. Kort na rust werd het gelijk na een omstreden strafschop, benut door Mauro Icardi.

Gianluca Mancini maakte in de 62e minuut de 2-1, waarna Berat Djimsiti in de slotfase aan alle onzekerheid een einde maakte met Atalanta’s derde treffer. Diep in blessuretijd werd het zelfs 4-1 via Alejandro Gomez. Stefan de Vrij bleef bij Inter het hele duel op de bank.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Serie A.