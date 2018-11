Feyenoord zonder Van Persie in Almelo

De routinier is geblesseerd en wordt vervangen door Jens Toornstra. Sven van Beek neemt in de Rotterdamse defensie de plaats in van Eric Botteghin. Calvin Verdonk krijgt de voorkeur boven Tyrell Malacia, die evenals Botteghin in Almelo op de bank begint.

Bij Heracles ontbreekt de Duitse verdediger Maximilian Rossmann door een enkelblessure. Zijn landgenoot Stephen Sama vervangt hem. De club uit Almelo heeft dit seizoen alle vijf thuiswedstrijden in de Eredivisie gewonnen.

Het duel in Twente heeft als inzet de derde plaats. Beide ploegen staan nu op twintig punten, met Feyenoord één wedstrijd minder gespeeld.

Volg hier alle duels in de Eredivisie van minuut tot minuut via onze uitgebreide livewidget.