Ajax haalt uit tegen Excelsior

De ’kerstboomformatie’ van Excelsior-trainer Adrie Poldervaart werd na een half uur spelen voor het eerst in verlegenheid gebracht. In de omschakeling - na een kansrijke aanval van de thuisclub - bereikte Hakim Ziyech al snel Dusan Tadic, die Donny van de Beek in stelling bracht. Hij faalde niet en schoot door de benen van Excelsior-doelman Sonny Stevens raak.

Lasse Schöne verdubbelde de voorsprong vlak voor rust met een prachtige vrije trap. De bal viel in de kruising, Stevens bleek kansloos.

Donny van de Beek Ⓒ ANP Pro Shots

Van de Beek belangrijk

De meegereisde Ajax-aanhang hoefde na rust niet lang te wachten op de volgende traktatie. Rasmus Kristensen, in de rust ingevallen voor Noussair Mazraoui, leverde een perfecte voorzet af. Van de Beek kon de bal drie minuten na de pauze in het doel schuiven.

Een kleine vijf minuten na de 3-0 deed Excelsior iets terug in de persoon van Ali Messaoud. Nadat Matthijs de Ligt afgetroefd werd bij de zijlijn door Jerdy Schouten, werd Messaoud in stelling gebracht. Hij faalde niet en tekende voor de 3-1, waarna een betere fase van Excelsior aanbrak. De Rotterdammers kwamen tot enkele kansen, hoewel André Onana nauwelijks in moeilijkheden gebracht werd.

Ajax kwam met het enige goede antwoord door zelf de 4-1 te maken, wat lukte dankzij hard werken van Nicolas Tagliafico. Op de achterlijn van Excelsior zette de linksback succesvol druk, waarna hij de bal met een sliding bij Van de Beek kreeg. Met een goed uitgevoerd hakje kreeg hij de bal bij Kasper Dolberg, die de trekker over mocht halen.

Frenkie de Jong valt uit

Frenkie de Jong begon ondanks heupklachten in de basis bij Ajax, maar na een uur speelden de pijntjes toch weer op. Uit voorzorg haalde Ten Hag hem naar de kant ten faveure van David Neres

Om het doelpuntenfestijn op gang te houden deed Excelsior zelf ook maar een duid in het zakje. Een goede voorzet van Tadic belandde via het hoofd van Schouten in het doel van Stevens: 5-1.

In de 79e minuut zette Ziyech hoogstpersoonlijk zijn eigen naam op het scoreformulier met een krachtig afstandschot. Vanaf het zestienmetergebied maakte de Marokkaans international de zesde van Ajax in Rotterdam. In een slotoffensief wist ook Neres te scoren. De invaller scoorde de 7-1 op aangeven van Hakim Ziyech.

