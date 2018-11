’Ajax tien maatjes te groot voor ons’

Bekijk ook: Ajax haalt uit tegen Excelsior

Waar het bij rust nog ’slechts’ 2-0 stond, liep Ajax in de tweede helft ver uit. „Vandaag was Ajax beter”, aldus Koolwijk na afloop bij FOX Sports. „Ze zijn niet één of twee, misschien wel 10 maatjes te groot voor ons. Ze zijn veel, veel beter. Dit zegt iets over Ajax, maar ook iets over onszelf. Dit zijn wedstrijden die ik zelf graag speel, maar ik had er meer van verwacht.”

„Wij zijn niet bij machte om door te gaan na een tegengoal”, vervolgt de aanvoerder van Excelsior. De Rotterdammers kregen de laatste drie wedstrijden vijftien tegendoelpunten. „Dat kan niet natuurlijk niet.”