Van der Poel boekt vierde opeenvolgende Superprestige-zege

De Nederlander, vorige week in Rosmalen nog gekroond tot Europees kampioen, won de veldrit van Gavere met inmiddels vertrouwde overmacht. Van der Poel was eerder al de beste in Gieten, Boom en Ruddervoorde.

Van der Poel ging er al in de openingsfase vandoor en werd door de achter hem jagende Belgen nooit meer teruggezien. Toon Aerts werd op iets meer dan 20 seconden tweede, wereldkampioen Wout van Aert derde.

