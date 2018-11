Herbeleef de tweede plaats van Verstappen in Brazilië

Formule 1-verslaggever Erik van Haren deed live verslag van de GP. Herbeleef hier onder de race in Interlagos aan de hand van zijn tweets.

Verstappen zette in de kwalificatie de vijfde tijd neer. De Nederlandse coureur van Red Bull was op het circuit van Interlagos, in São Paulo, bijna een halve seconde langzamer dan Lewis Hamilton. De wereldkampioen veroverde poleposition met een tijd van 1.07,281, een nieuw baanrecord.

