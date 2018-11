De Ligt: ’We liepen soms te kloten’

Zondagmiddag kwam het niveauverschil nog maar eens aan het licht. Ajax won eenvoudig van Excelsior. „Als je wint is het altijd leuk”, reageerde de aanvoerder van Ajax bij FOX Sports. „Deze wedstrijden zijn zwaar. Op kunstgras spelen is nooit lekker, maar ik snap dat dit voor de neutrale fans niet spannend is.”

De Ligt zag dat Ajax weinig inspanning hoefde te leveren in Rotterdam. „We speelden niet eens op 100 procent. Er waren zelfs fases waarin we eigenlijk liepen te kloten, en toch win je hier met 7-1. Het verschil is wel heel groot.”

Afgelopen week speelde Ajax nog een zware wedstrijd in de Champions League tegen Benfica. In Portugal pakten de Amsterdammers een zwaarbevochten punt. „Dan ben je aan het eind helemaal kapot”, aldus De Ligt.

„Daar moet je de hele wedstrijd volle bak geven. Dat is ook belangrijk voor de ontwikkeling van een jonge speler. Om heel eerlijk te zijn gebeurt dat in dit soort wedstrijden (tegen Excelsior, red.) te weinig. Het niveauverschil is te groot om voor een prikkel te zorgen.”