Ricciardo ’hackt’ account Mercedes

Via Instagram-account van het team verspreidde Ricciardo vervolgens enkele filmpjes. „Hoor je dat? Allemaal Ricciardo-fans”, grapte de teamgenoot van Verstappen terwijl hij zijn eigen naam schreeuwde en de toeschouwers op de tribunes filmde.

Ook McLaren-coureurs Stoffel Vandoorne en Fernando Alonso mochten vanaf de platte kar die de coureurs langs de tribunes van Interlagos leidde nog even hun zegje doen.

„Dit was niet het plan”, stelde de redacteur even later in een filmpje dat hij wél zelf had gemaakt. „Maar ik heb het even terug gekeken en heb een vraag voor Alonso. Je bent volgend jaar, op de Indy 500 na, toch vrij? Ik zoek nog een stagiair. Kun je overweg met een camera en weet je wat van sociale media?

