Feyenoord doet prima zaken in Almelo

Voorafgaand aan het duel hadden beide ploegen evenveel punten, terwijl Feyenoord de gestaakte wedstrijd tegen VVV-Venlo nog tegoed heeft. De voorsprong van de Rotterdammers op Heracles is nu dus drie punten, en kan oplopen naar zes als Feyenoord de inhaalwedstrijd wint.

Duarte gevaarlijk

In de eerste tien minuten waren beide ploegen een keer dicht bij de openingstreffer. Feyenoord meldde zich als eerste, maar Tonny Vilhena (schot gepareerd door Janis Blaswich), Nicolai Jørgensen (schot gekraakt) en opnieuw Vilhena (kopbal over) konden de trekker niet overhalen. Aan de overkant dook Lerin Duarte vrij op voor Justin Bijlow, maar de Feyenoord-keeper greep in voor de Heraclied gevaarlijk kon worden.

Na een klein half uur werd een poging van opnieuw Duarte in het strafschopgebied gekraakt, terwijl Kristoffer Peterson in vogelvrije positie naast kopte. Vanaf de tribune zag de geblesseerde Robin van Persie dat Blaswich op zijn post stond bij een afstandsschot van Sam Larsson, terwijl Vilhena na een een-tweetje met Jørgensen ook op de doelman stuitte.

Magistrale poging Berghuis

Steven Berghuis leek kort na rust de score te openen met een magistrale vrije trap, maar Blaswich ranselde de bal knap uit de kruising. In de tegenstoot moest ook Bijlow weer handelend optreden, toen Mo Osman hard uithaalde. Na een klein uur spelen kwam Feyenoord dan toch op voorsprong.

Jørgensen kopte een voorzet naar de grond en via de voet van Alexander Merkel ketste de bal via de lat en de rug van Blaswich tegen de touwen. Drie minuten later beslisten de bezoekers de wedstrijd definitief via een schitterende aanval. Berghuis stuurde Calvin Verdonk op links weg, en de verdediger legde de bal in één keer panklaar neer voor Jens Toornstra, die beheerst afrondde.

Met een venijnige uithaal was Berghuis in de slotfase nog dicht bij de 0-3, maar de poging van de buitenspeler spatte uiteen op de lat.

