Atletiekfederatie maakt knieval na flinke kritiek

De kwalificatie zou gebeuren op basis van de nieuwe wereldranglijst, maar de IAAF heeft besloten om toch nog de vertrouwde WK-limieten te hanteren. „We denken nog altijd dat de wereldranking het beste kwalificatiesysteem is voor kampioenschappen”, liet IAAF-voorzitter Seb Coe weten.

„Veranderingen doorvoeren vraagt tijd. Het is belangrijk dat alle atleten en federaties het complexe systeem volledig begrijpen. Volgend jaar krijgen ze de kans om meer kennis en ervaring op te doen.” De mondiale ranglijst zal in 2019 wel in werking treden, maar nog niet worden toegepast. De limieten voor de WK in Doha, van 28 september tot 6 oktober, maakt de IAAF in december bekend.

In het nieuwe systeem dat de IAAF op den duur wil invoeren, krijgen atleten punten voor internationale prestaties. De hoeveelheid punten hangt niet alleen af van de prestatie, maar ook van het niveau van de wedstrijd waarin het resultaat is behaald.