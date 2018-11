Kluivert en Roma schrijven weer eens drie punten bij

De ploeg van trainer Eusebio Di Francesco was op eigen veld met 4-1 te sterk voor Sampdoria. Daarmee gaf de Romeinse club de midweekse zege in de Champions League bij CSKA Moskou (1-2) een passend vervolg.

Justin Kluivert had evenals in Rusland een basisplaats tegen Sampdoria en ging in de 81e minuut naar de kant. Op dat moment leidde AS Roma al met 3-0. Voor de thuisclub kwamen Juan Jesus, Patrik Schick en Stephan El Shaarawy (twee keer) tot scoren.

AS Roma klom voorlopig naar de zesde plek, Sampdoria zakte naar positie twaalf.

