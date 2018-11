Manchester City wint stadsderby

David Silva opende in de 12e minuut de score. Sergio Agüero verdubbelde aan het begin van de tweede helft de voorsprong door vanuit een moeilijke hoek de bal hard en hoog in het doel te schieten. Voor de Argentijn betekende het zijn 151e doelpunt in de Premier League. Agüero staat daarmee op de achtste plaats van topscorers aller tijden in de hoogste Engelse voetbalklasse.

Manchester United mocht nog even hopen op een goed resultaat toen de Belgische spits Romelu Lukaku in het zestienmetergebied onderuitging na contact met doelman Ederson. Anthony Martial benutte de strafschop. Invaller Ilkay Gündogan stelde de zege voor Manchester City in de 86e minuut met de 3-1 veilig.

Jose Mourinho en Pep Guardiola Ⓒ REUTERS

Manchester City heeft 32 punten. Liverpool, dat Fulham met 2-0 klopte, volgt met 30 punten. Mo Salah opende kort voor rust de score. Voor de Egyptenaar betekende dat zijn zesde doelpunt dit seizoen. De Zwitser Xherdan Shaqiri nam in de 53e minuut het tweede doelpunt voor zijn rekening. Aanvoerder Virgil van Dijk deed de gehele wedstrijd mee bij Liverpool. Georginio Wijnaldum ging in de 69e minuut naar de kant. Bij Fulham bleef Timothy Fosu-Mensah op de reservebank.

Chelsea kwam voor eigen publiek niet verder dan een gelijkspel (0-0) tegen Everton. De Londenaren zagen de achterstand op City daardoor tot 4 punten oplopen.

Arsenal speelde in de competitie voor de derde keer op rij gelijk, dit keer thuis tegen Wolverhampton Wanderers: 1-1. Henrikh Mkhitaryan voorkwam met een doelpunt in de 86e minuut een nederlaag voor Arsenal, dat nu vijfde is op 8 punten achterstand van Manchester City.