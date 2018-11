Klompenhouwer pakt titel met opmerkelijk tintje

Want de beste driebandenspeelster van ons land wist op de 11e van de 11e haar elfde nationale titel in het driebanden bij de vrouwen in de wacht te slepen. De 35-jarige Nijkerkse was in het Brabantse Oosterhout veel te sterk voor haar medefinalist, Joke Breur, en won de finale met 30-10 in 29 beurten.

Klompenhouwer is al vele jaren de beste driebandenspeelster van ons land en heeft naast elf nationale titels ook drie keer de wereldtitel en zes Europese titels op haar naam staan.