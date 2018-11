Zure tweede plek voor Verstappen

Kimi Raikkonen finishte in zijn Ferrari als derde, voor Daniel Ricciardo en Valtteri Bottas. Esteban Ocon werd vanwege het voorval met Verstappen bestraft met een stop-and-go penalty en besloot de race uiteindelijk als zestiende.

Max Verstappen passeert Valtteri Bottas. Ⓒ REUTERS

Als Verstappen de race had gewonnen, was hij Bottas voorbijgegaan in de strijd om de vierde plaats in de WK-stand. Het gat met de Fin van Mercedes is met alleen de slotrace in Abu Dhabi nog te gaan drie punten.

Verstappen begon ijzersterk aan de race op het Autódromo José Carlos Pace. Direct na de start verschalkte de Nederlander Raikkonen en even later ging hij ook diens teamgenoot Vettel voorbij. Verstappen bleef volle bak gas geven en reed mede dankzij zijn DRS al snel vlak achter Bottas, die hij vervolgens kinderlijk eenvoudig in de luren legde in de eerste bocht na start/finish, de zogenaamde Senna’s S.

Max Verstappen in actie op Interlagos. Ⓒ AFP

In ronde 20 kwam Verstappen dankzij een pitstop van Hamilton aan de leiding te liggen. De Nederlander, bekend om zijn sterke bandenmanagement, ging pas zestien rondjes later de pit in en kwam drie seconden achter de wereldkampioen terug de baan op. Dankzij zijn veel versere (en zachtere) banden had Verstappen vier ronden later de leiding alweer terug.

Een bizar incident zette de race uiteindelijk op zijn kop. In de 44e van de in totaal 71 rondes tikte Ocon Verstappen in de rondte. Ondanks schade aan de vloer van zijn Red Bull kon Verstappen doorrijden en de tweede plaats veiligstellen.