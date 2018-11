Kums schiet uit slof en is grote man bij Anderlecht

De middenvelder, in het verleden actief voor SC Heerenveen, kwam in de zomer van 2017 over van het Italiaanse Udinese. Daarvoor speelde hij drie seizoenen voor Gent, waarmee hij in 2015 de Belgische landstitel veroverde.

Kums opende de score al in de vierde minuut uit een vrije trap. Gent speelde vanaf de 34e minuut met tien man nadat Birger Verstraete na een zware overtreding, op advies van de VAR, met rood naar de kant moest. Echt overtuigend speelde de thuisclub niet, maar Kums wist ook na rust te scoren.

In blessuretijd raakte Gent nog een speler kwijt met rood: de Oekraïner Igor Plastoen. Door de zege komt Anderlecht op 30 punten uit vijftien duels. Koploper Genk heeft er 34 en komt zondagavond nog in actie. Na vijftien speeldagen is de competitie in België halverwege het reguliere seizoen.