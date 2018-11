Verstappen: ’Wat een idioot’

„Wat een idioot, laat ik hem straks niet tegenkomen in de paddock”, foeterde de Red Bull-rijder na afloop van de race. Vlak na het incident stak hij al zijn middelvinger op richtig Ocon.

„Ik dacht mijn eigen race te rijden. Dan ga je automatisch wat langzamer rijden om de banden te sparen. Dan komt die Force India uit de pitstraat en wil hij je inhalen. Natuurlijk, unlappen mag, maar je moet wel uitkijken. Als hij dan in de zijkant van mij rijdt: echt ongelooflijk. Die stop-and-go penalty zegt wel genoeg, dat de stewards het zijn fout vonden.”

Ondanks het incident finishte hij nog wel als tweede, achter wereldkampioen Lewis Hamilton. „Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik ben blij met mijn tweede plaats, maar ik had moeten winnen.”

Verstappen was over de race zelf goed te spreken. „Het ging beter dan verwacht. De auto was briljant en de strategie van het team was ook top.”