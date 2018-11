Ocon: ’Heel teleurgesteld in Max’

De coureur van Force India stelde juist teleurgesteld te zijn in de Nederlander van Red Bull, die hem direct na afloop opzocht om verhaal te halen. „Ik ben teleurgesteld in het gedrag van Max. Hij ging duwen, was heel agressief en noemde me een pussy. Ik moest hem echt tegenhouden, want hij wilde me slaan. Heel onprofessioneel”, aldus Ocon in gesprek met Ziggo Sport.

Ook wat het incident zelf betrof, vond de Fransman dat hem niks te verwijten viel. „Volgens de regels mag je jezelf gewoon unlappen. Ik had verse banden en zat vast achter Max. Ik wilde hem inhalen en toen raakten we elkaar, maar goed, als ik naast hem zit, kan ik toch niet in het niets verdwijnen?”

