Rosenborg verzekert zich van 26e landstitel

De Nigeriaanse aanvaller Samuel Adegbenro maakte in de 28e minuut het doelpunt voor Rosenborg, dat ook de vorige drie seizoenen al kampioen werd. Rosenborg staat nu op 26 landstitels.

In de Europa League gaat het minder goed met Rosenborg, dat na vier speelronden nog geen punt heeft in groep B. Vorig seizoen schakelde Rosenborg Ajax in de voorronden van de Europa League uit.