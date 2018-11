Incident Verstappen - Ocon: Alles op een rij

Het incident vond in de 44e ronde van de Grand Prix van Brazilië plaats. Achterblijver(!) Esteban Ocon ramde Verstappen. De Nederlander zette zijn Red Bull in de eerste bocht na start/finish naast die van de coureur van Force India, maar werd vervolgens in de rondte getikt door de Fransman.

Verstappen kon ondanks de tik die zijn rechterachterwiel te verwerken had gekregen zijn weg vervolgen, maar viel wel terug tot de tweede plek, achter Lewis Hamilton. Dat was ook de plek waarop hij finishte. Hij nam over de boardradio geen goed woord over voor Ocon. „Wat een idioot. Laat ik hem straks niet tegenkomen in de paddock”, foeterde Verstappen.

Maar Verstappen kwam Ocon wél tegen in het paddock, en dat liep uit in een heftige confrontatie.

Ocon, die tijdens de race door de wedstrijdleiding bestraft werd met een stop-and-go penalty, was zich echter van geen kwaad bewust. Hij vond de reactie van Verstappen dan ook overdreven en onprofessioneel. „Hij wilde me slaan.”

Door de actie van Ocon loopt Verstappen belangrijke WK-punten mis, waardoor Mercedes-coureur Valtteri Bottas de lachende derde lijkt te worden.

Bekijk ook: Verstappen had zege hard nodig

Wereldkampioen Lewis Hamilton sprong na het veelbesproken incident in de bres voor Ocon.

Telegraaf-verslaggever Erik van Haren vindt de reactie van Verstappen wel begrijpelijk. „Dwaze Ocon leek zich te willen profileren.”

Red Bull–teambaas Christian Horner nam het zondag na de Grand Prix van Brazilië zonder aarzelen op voor de onfortuinlijke Max Verstappen. De Nederlander zag een zege in rook opgaan door een onbegrijpelijke actie van achterblijver Esteban Ocon.