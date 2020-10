Borussia Dortmund rekent na rust af met Schalke 04

RB Leipzig gaat met dertien punten aan kop in de Bundesliga.

Dortmund en Schalke hielden elkaar een helft in evenwicht, maar in de tweede helft drukte de thuisploeg het overwicht uit in doelpunten. Doelman Frederik Rønnow van de bezoekers redde nog op het schot van Raphaël Guerreiro, maar was kansloos op de rebound van Manuel Akanji. Kort daarop zorgde Erling Haaland met een stift voor de 2-0. De derde treffer kwam op naam van Mats Hummels, die uit een corner raak kopte.

Schalke staat voorlaatste in de Bundesliga. De geplaagde club uit Gelsenkirchen heeft pas één punt, uit het gelijkspel tegen Union Berlin. Eerder werd al onder meer met 4-0 verloren van RB Leipzig en met 8-0 van Bayern München.

