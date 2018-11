Horner: ’Ocon mag van geluk spreken’

De 21-jarige Limburger ging direct nadat hij - ondanks schade aan zijn vloer - tweede was geworden, verhaal halen bij de Fransman van Force India en deelde in al zijn woede zelfs een duw uit. „Maar ik denk dat Max zich nog heeft ingehouden”, aldus Horner in gesprek met Sky Sports. „Die actie kostte hem een Grand Prix-overwinning. Esteban mocht van geluk spreken dat het bij een duw bleef. De emoties laaiden hoog op.”

De Engelse teambaas had geen goed woord over voor Ocon. „Als gedubbelde wagen moet je je gewoon niet bemoeien met de leider. Wat haalde Ocon zich nou in zijn hoofd? Waarom wilde hij racen met de leider? Hij lag een ronde achter.”

Red Bull-teambaas Christian Horner. Ⓒ AFP