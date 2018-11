WK-stand F1: Verstappen blijft vijfde

Verstappen schoot in de 44e ronde van de baan na een aanrijding met achterblijver Esteban Ocon. De Britse wereldkampioen Hamilton profiteerde en pakte de leiding terug. In de slotfase kon Verstappen Hamilton niet meer opnieuw inhalen, waardoor Mercedes de constructeurstitel binnenhaalde. De Fin Kimi Räikkönen werd derde en bezet die plek ook in de WK-stand, al zijn Bottas en Verstappen niet héél ver weg.

Over twee weken wordt in Abu Dhabi de 21e en laatste race van het seizoen verreden.

WK-STAND COUREURS

1. Hamilton 383

2. Vettel 302

3. Räikkönen 251

4. Bottas 237

5. VERSTAPPEN 234

6. Ricciardo 158

7. Hülkenberg 69

8. Pérez 58

9. Magnussen 55

10. Alonso 50

11. Ocon 49

12. Sainz 45

13. Grosjean 35

14. Leclerc 33

15. Gasly 29

16. Vandoorne 12

17. Ericsson 9

18. Stroll 6

19. Hartley 4

20. Sirotkin 1

WK-STAND TEAMS

1. Mercedes 620

2. Ferrari 553

3. Red Bull Racing 392

4. Renault Sport 114

5. Haas F1 84

6. McLaren 62

7. Force India 47

8. Sauber F1 36

9. Toro Rosso 33

10. Williams Racing 7