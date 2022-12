Toch toekomst voor Hazard in Madrid? ’Hij speelt zeker een rol in mijn plannen’

„Hij heeft zeer goed gewerkt de voorbije dagen”, zegt Ancelotti. „Hij is in betere vorm dan toen hij vertrok naar het WK. We hebben een heel druk programma dus hij zal zeker ook zijn speelkansen hebben. Hij speelt zeker een rol in mijn plannen voor de nabije toekomst.”

Teleurstellende oefenwedstrijd

Vorige week maakte Eden Hazard nog eens minuten voor de Koninklijke. In een oefenwedstrijd tegen Getafe mocht hij bij afwezigheid van Vinicius op zijn geliefkoosde linkerflank starten. De voormalig Rode Duivel vormde samen met Benzema en Asensio het aanvalstrio, maar de partij eindigde zonder veel kansen op een 0-0.

Hazard, die nog anderhalf jaar een contract heeft bij Real, miste zo weer een kans om zich te tonen. Toch wil hij in de Spaanse hoofdstad blijven. Hazard is een familieman en heeft het naar zijn zin in Madrid. In de zomer zou hij wel openstaan voor een transfer als Real dat wil. Dan rest hem nog één jaar contract en daarmee is het de laatste kans voor Real om iets van de 115 miljoen euro die het in 2019 voor hem betaalde terug te verdienen, dat is het minste wat Hazard nog kan doen voor de club die hij met zijn prestaties niet kon terugbetalen.

Hazard kwam in 3,5 seizoenen tot slechts 72 optredens in het maagdelijke wit, waarbij hij zelden de negentig minuten volmaakte en ook regelmatig als invaller binnen de lijnen kwam. Tot nu toe was hij goed voor zeven goals en elf assists.

WK-gangers terug

Een dag voor de hervatting van de Spaanse competitie hebben Luka Modric en de Franse internationals Eduardo Camavinga en Aurélien Tchouaméni de training bij Real Madrid hervat. De drie middenvelders waren na het WK in Qatar anderhalve week vrij. Modric eindigde met Kroatië als derde, Camavinga en Tchouaméni verloren met Frankrijk de finale tegen Argentinië via strafschoppen. Tchouaméni miste vanaf 11 meter.

Volgens Ancelotti zijn de drie WK-gangers in principe fit genoeg om vrijdagavond tegen Real Valladolid in actie te komen. „Maar ik geef natuurlijk de voorkeur aan spelers die de afgelopen dagen meer hebben getraind”, zei de Italiaan, die weet dat hij voorzichtig moet omspringen met zijn spelers. „Tot maart hebben we een heel druk programma. Het team krijgt geen rust, maar soms moet ik spelers wel rust geven om blessures te voorkomen.”

Real hervat vrijdag de competitie met een wedstrijd bij Valladolid. Na veertien speeldagen staat de regerend kampioen van Spanje tweede in de La Liga met 35 punten, twee minder dan leider FC Barcelona.

Benzema fit

Karim Benzema, die het WK miste vanwege een blessure, kan tegen Real Valladolid meespelen. „Karim verkeert in goede vorm. Hij is heel gemotiveerd om zich te laten zien”, aldus Ancelotti, die zich niet liet verleiden tot uitlatingen over de keuze van de Franse bondscoach Didier Deschamps om Benzema kort voor de start van het WK naar huis te sturen. De spits was vlak voor de eerste groepswedstrijd opnieuw geblesseerd geraakt. De zaakwaarnemer van Benzema beweerde onlangs dat de winnaar van de Gouden Bal in de knock-outfase van het WK best al weer had kunnen meedoen en dat Deschamps een overhaaste beslissing had genomen.

„Het is niet aan mij om daarop te reageren”, zei Ancelotti. „De Franse bond heeft op dat moment een beslissing gemaakt. Karim is daarna bij ons aangesloten en heeft al weer 30 minuten meegedaan in een oefenwedstrijd.”

(Bron: Het Nieuwsblad)