’Barney’ met schrik vrij

Raymond van Barneveld gaat op de valreep met de zege aan de haal. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het had weinig gescheeld of het Grand Slam of Darts-avontuur van Raymond van Barneveld was zondag tot een vroegtijdig einde gekomen. De Nederlandse darter kwam in zijn partij met Adam Smith-Neale met de schrik vrij.