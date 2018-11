Drama voor aanvaller Uth

De 27-jarige spits van Schalke 04 heeft volgens zijn club in de verloren uitwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt (3-0) een zware spierblessure opgelopen. Komende dagen moet nader onderzoek uitwijzen of de voormalige speler van sc Heerenveen dit kalenderjaar nog in actie kan komen.

Uth debuteerde in de Duitse ploeg vorige maand in de verloren uitwedstrijd voor de Nations League tegen Oranje (3-0). Daarmee was hij de honderdste voetballer die Löw in het nationale team liet debuteren.

Duitsland speelt donderdag in Leipzig tegen Rusland en vier dagen later in Gelsenkirchen tegen Nederland.