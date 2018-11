Vormer & co halen opgelucht adem

Daarmee profiteerde Genk maar half van de nederlaag van landskampioen Club Brugge, dat zaterdag met 2-1 verloor bij Charleroi. De nummer twee staat nu op vier punten van Genk, evenals Antwerp.

Anderlecht heeft als nummer vier een achterstand van vijf punten op de lijstaanvoerder. De club uit Brussel won met 2-0 van AA Gent dankzij twee treffers van Sven Kums.

In het duel van Club Brugge bereidde Stefano Denswil de openingstreffer van Hans Vanaken voor (0-1). De Nederlander moest zich vlak voor rust geblesseerd laten vervangen. De verdediger van Club Brugge was nog geen minuut van het veld of Cristian Benavente maakte gelijk voor Charleroi. In de slotfase bezorgde Massimo Bruno de thuisploeg de winst. Ruud Vormer werd na een uur gewisseld bij Club Brugge, waar de geblesseerde Arnaut Danjuma Groeneveld nog steeds ontbreekt.