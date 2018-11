Verstappen krijgt ’taakstraf’ na duw

De Nederlander werd bestraft met een soort taakstraf en moet zich binnen een half jaar twee dagen inzetten voor een door de internationale autosportfederatie nader te bepalen maatschappelijk project.

Verstappen deelde Ocon na de race tot twee keer toe een duw uit, omdat de Red Bull-rijder boos was dat de Fransman van Force India hem van de leiding had beroofd. Ocon probeerde de 21-jarige Limburger als achterblijver in te halen, maar tikte Verstappen van de baan. De wedstrijdleiding bestrafte hem tijdens de race al met een stop-and-go penalty.

De raceleiding vroeg Verstappen en Ocon om tekst en uitleg en concludeerde dat de Nederlander artikel 12.1.1 van het reglement van de FIA had geschonden door de Fransman fysiek te belagen. „Op de videobeelden is duidelijk te zien dat Verstappen Ocon opzoekt en hem na enkele woorden meerdere keren in de borst duwt of slaat.”

Verstappen had bij de raceleiding laten weten dat hij uit emotie had gehandeld en dat hij boos was wegens de aanrijding tijdens de race. De stewards accepteerden zijn uitleg dat hij niet van plan was om Ocon te slaan, maar dat hij zich uitgelokt voelde en daardoor zijn geduld had verloren. Verstappen had in interviews al laten weten dat hij boos was geworden vanwege de ’domme reactie’ van de Fransman.

„Hoewel ze sympathie hebben voor de passie van Verstappen, zijn de stewards van mening dat sporters op dit niveau de verplichting hebben om zich netjes te gedragen en als rolmodellen te dienen voor andere coureurs op alle niveau’s”, oordeelt de raceleiding. „Verstappen heeft dat in dit geval niet gedaan.”

Verstappen kan nog tegen de straf in beroep gaan.