Ronaldo helpt Juventus aan zege in topper

Mario Mandzukic kwam in Milaan al vroeg in de wedstrijd tot scoren (0-1). Daarna viel de Turijnse productie lange tijd stil. Pas in de 81e minuut besliste Cristiano Ronaldo het duel (0-2).

Juventus kwam in de 41e minuut nog wel goed weg. Doelman Wojciech Szczesny tikte een strafschop van Gonzalo Higuaín (ex-Juventus) via de paal uit zijn doel. De Argentijn werd in de 83e minuut van het veld gestuurd wegens heftig protesteren tegen de scheidsrechter.

Inter zag als nummer drie de achterstand op Juventus oplopen tot negen punten. De tegenstander van PSV in de Champions League verloor verrassend met 4-1 bij Atalanta Bergamo. Hans Hateboer opende de score voor de thuisploeg, ook met Marten de Roon in het basisteam, in de negende minuut. Stefan de Vrij bleef bij Inter het hele duel op de bank.