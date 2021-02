Filippo Ganna wint weer in Ster van Bessèges, Tim Wellens pakt eindzege

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielrennen: Filippo Ganna wint weer in Ster van Bessèges, eindzege Tim Wellens

16.25 uur: Wielrenner Filippo Ganna heeft na de vierde etappe ook de afsluitende vijfde etappe in de Ster van Bessèges op zijn naam geschreven. De Italiaanse wereldkampioen tijdrijden was de beste in de individuele tijdrit van 11 kilometer met start en finish in Alès. De eindzege in de Franse etappekoers ging naar de Belg Tim Wellens.

Wellens verdedigde in de tijdrit een voorsprong van 44 seconden op zijn landgenoot Edward Theuns en 46 seconden op de Deen Mads Würtz Schmidt. De Belg van Lotto Soudal eindigde als vierde in de rit tegen de klok op 29 seconden van Ganna en bleef zijn concurrenten in het klassement zo ruim voor. Wellens had de leiding gegrepen door de derde etappe na een solo te winnen.

Ganna legde de 11 kilometer af in 15 minuten. Daarmee was hij 10 seconden sneller dan de Fransman Benjamin Thomas en 21 seconden sneller dan zijn Britse ploeggenoot Ethan Hayter bij Ineos Grandiers.

Bobsleeën: Ivo de Bruin bij WK ondersteboven in tweemansbob

15.50 uur: Voor bobsleeër Ivo de Bruin zijn de WK bobsleeën in het Duitse Altenberg in de tweemansbob uitgelopen op een teleurstelling. De Bruin en zijn remmer Janko Franjic gingen in de derde run met hun bobslee over de kop.

Het Nederlandse duo ging hard onderuit bij het uitkomen van de Kreisl, de lange bocht op de baan in Altenberg. De twee Nederlanders waren op het eerste oog ongedeerd bij de crash. De Bruin startte met een 21e plaats na twee moeizame runs van zaterdag.

„Gisteren was al teleurstellend met de 21e plek na twee runs, maar dat werd vandaag qua teleurstelling nog eens overtroffen”, reageerde De Bruin op zijn crash, waardoor hij als 23e is geëindigd. „We zijn oké, dat is het belangrijkste. We weten dat het bij deze sport hoort, maar het is natuurlijk geen doel.”

De wereldtitel ging opnieuw naar de Duitser Francesco Friedrich. De Duitser overtreft met zijn zevende wereldtitel op rij in de tweemansbob en zijn tiende in totaal Eugenio Monti. Die Italiaan veroverde in de jaren 50 en 60 ook zeven wereldtitels in de tweemansbob en twee in de viermansbob.

Voetbal: Bayern-trainer Hansi Flick ziet geen excuus in rommelige aanloop WK

14.50 uur: Bayern München beleefde een allesbehalve soepele voorbereiding op het WK voor clubs in Qatar, maar trainer Hansi Flick wil zich daar niet achter verschuilen. „Het was zonder twijfel geen ideale aanloop. Maar we zijn veilig aangekomen, er zijn geen excuses”, zei Flick in het stadion van Al-Rayyan, waar de winnaar van de Champions League het maandag opneemt tegen de Afrikaanse clubkampioen Al Ahly uit Egypte.

Bayern wilde vrijdagavond na de met 1-0 gewonnen uitwedstrijd tegen Hertha BSC in Berlijn direct richting Qatar vliegen. Vanwege een nachtelijk vliegverbod op de luchthaven in de Duitse hoofdstad kreeg het vliegtuig met daarin de selectie van Flick rond middernacht geen toestemming om te vertrekken. Pas na uren wachten kon Bayern München eindelijk naar Qatar vliegen. „De verantwoordelijken beseffen niet wat ze onze ploeg hebben aangedaan”, mopperde Bayern-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge.

Flick wilde zich er niet druk om maken. „Dat is verleden tijd. We zijn er nu en we gaan ons voorbereiden op de wedstrijd van maandag.” Onder leiding van de 55-jarige Flick pakte Bayern vorig seizoen de ’dubbel’ in eigen land (landstitel en beker) en won het de Champions League. De ’Rekordmeister’ veroverde begin dit seizoen ook de Duitse en Europese Supercup. „We hebben samen vijf prijzen gewonnen, maar als topsporter stel je je zelf altijd nieuwe doelen. Nu willen we ook dit WK winnen.”

Golf: Joost Luiten sluit Saudi International positief af

14.00 uur: Golfer Joost Luiten heeft het Saudi International afgesloten met een redelijke ronde van 69 slagen (-1). De Nederlandse prof klom daarmee nog wat in het klassement en eindigde als gedeeld 41e met een totaalscore van 3 onder par.

Luiten stond er na twee ronden prima voor op het toernooi van de Europese Tour en lonkte naar een hoge eindklassering, maar in de derde ronde grossierde hij in fouten en duikelde door een ronde van 75 slagen (+5) in de stand.

Ook in de vierde en laatste ronde begon Luiten matig. Na vijf holes stond hij op +3 voor de dag, maar daarna volgde een omslag en sloeg hij nog vier birdies bij elkaar.

Het toernooi op de Royal Greens van King Abdullah Economic City kreeg een aansprekende winnaar. De Amerikaan Dustin Johnson, aanvoerder van de wereldranglijst, won na een slotronde van 68 slagen met een totaal van 15 onder par. Hij had twee slagen minder dan zijn landgenoot Tony Finau en de Brit Justin Rose, die de tweede plaats deelden met -13.

Voetbal: West Ham United in beroep tegen ’onzinnige’ rode kaart

13.55 uur: De Engelse voetbalclub West Ham United heeft beroep aangetekend tegen de rode kaart die Tomás Soucek zaterdag kreeg in de blessuretijd van de wedstrijd tegen Fulham (0-0). De Tsjech moest van het veld omdat hij met zijn arm, ogenschijnlijk per ongeluk, tegenstander Aleksandar Mitrovic in het gezicht raakte bij een spelhervatting. Scheidsrechter Mike Dean ging op advies van de VAR de beelden bekijken en besloot rood te trekken, tot verbijstering van vrijwel iedereen.

„Je neemt me in de maling?”, schreef oud-spits en tv-presentator Gary Lineker op Twitter. „In een miljoen jaar is dit geen rode kaart. Dit gebeurde duidelijk per ongeluk. Wat een onzin.”

Soucek wilde bij een spelhervatting zijn armen in de lucht steken, zodat zijn tegenstander hem niet daaraan kon vasthouden. De Tsjech schampte daarbij Mitrovic, die zich op de grond liet vallen. Soucek bood direct zijn verontschuldigingen aan en liet blijken dat het per ongeluk gebeurde. Door beroep aan te tekenen, hoopt West Ham dat de middenvelder geen schorsing krijgt van de tuchtcommissie.

Voetbal: Leipzig - Liverpool in Champions League in Boedapest

13.52 uur: Het eerste duel tussen RB Leipzig en Liverpool in de achtste finales van de Champions League wordt in de Hongaarse hoofdstad Boedapest gespeeld.

De clubs treffen elkaar vanwege de reisrestricties als gevolg van het coronavirus op dinsdag 16 februari niet in Duitsland, maar in de Puskás Arena in Boedapest.

Leipzig, de club van Justin Kluivert, moest op zoek naar een andere locatie omdat het Liverpool niet in eigen stadion kan ontvangen. De Duitse regering laat op dit moment geen vliegtuigen vanuit Groot-Brittannië landen, vanwege de besmettelijke Britse variant van het coronavirus. Om een reglementaire nederlaag te voorkomen, moest Leipzig een alternatief bedenken. Londen was ook een optie, maar de keuze viel op Boedapest.

De return op Anfield, het stadion van Liverpool, is op woensdag 10 maart.

Voetbal: Bielefeld - Bremen in Bundesliga afgelast vanwege sneeuw

13.22 uur: De wedstrijd in de Bundesliga tussen Arminia Bielefeld en Werder Bremen gaat niet door. Ook in Duitsland is een flinke laag sneeuw gevallen en het bleek onmogelijk om het veld sneeuwvrij te maken. Het duel zou om 18.00 uur beginnen, maar rond het middaguur besloot de organisatie van de Duitse voetbalcompetitie over te gaan tot afgelasting.

Eerder op de dag had Arminia Bielefeld in samenspraak met de DFL, de Duitse voetballiga, nog afgesproken om alles op alles te zetten om het veld te prepareren voor de wedstrijd. Het bleek echter onbegonnen werk.

Bij Bielefeld had Michel Vlap, deze week op huurbasis overgekomen van Anderlecht, tegen Werder Bremen zijn debuut kunnen maken. Bij de nummer 16 van de Bundesliga speelt ook verdediger Mike van der Hoorn.

De wedstrijd tussen TSG 1899 Hoffenheim en Eintracht Frankfurt staat wel voor zondagmiddag 15.30 uur op het programma. In de Nederlandse voetbalcompetitie besloot de KNVB zaterdag al om alle wedstrijden voor zondag af te gelasten vanwege het winterweer.

Wielrenner Meyer prolongeert Australische wegtitel

12.36 uur: Wielrenner Cameron Meyer heeft zondag zijn Australische titel op de weg geprolongeerd. De 33-jarige renner uit het World Tourteam BikeExchange won na een wedstrijd over 185,6 km met start en aankomst in Buninyong de sprint van een kleine kopgroep. Kelland O’Brien finiste als tweede en Scott Bowden werd derde.

„Niemand voelde zijn benen nog. Ik heb waarschijnlijk nooit met lagere wattages gesprint”, zei Meyer na het zware kampioenschap. „Maar ik koos gewoon de juiste wielen en ging op het juiste moment aan. Ik kan niet geloven dat ik deze trui nog een jaar mag houden.”

Tennis: Bevrijdende zege voor Dan Evans

10.57 uur: Dan Evans beleefde zondag een bijzonder heuglijke dag in zijn tenniscarrière. De 30-jarige Brit won voor het eerst in zijn profcarrière een toernooi op de ATP- tour. Hij moest 14 jaar wachten op dat succes, namelijk de eindzege in de Murray River Open, een voorbereidingstoernooi op de Australian Open.

Evans rekende in de finale overtuigend af met het Canadese talent Felix Auger-Aliassime: 6-2 6-3. Voor de 20-jarige Auger-Aliassime was het al de zevende keer dat hij een finale verloor. Evans speelde pas zijn derde ATP-finale.

„Natuurlijk wilde ik dolgraag de titel, maar ik heb de wedstrijd niet anders benaderd dan anders en dat werkte goed”, zei de Brit. „Het is een heerlijk gevoel, moet ik zeggen. Lekker ook dat het eindelijk is gelukt, maar ik wil het dit jaar vooral goed doen in de grote toernooien.”

Evans verloor in de Murray River Open geen enkele set en kan met vertrouwen de Australian Open in. De nummer 33 van de wereld treft dinsdag in de eerste ronde zijn landgenoot Cameron Norrie.

Tennis: Ashleigh Barty maakt Aussies blij

10.15 uur: De Australische tennisster Ashleigh Barty kan met vertrouwen aan de Australian Open beginnen. De aanvoerster van de wereldranglijst schreef zondag de Yarra Valley Classic op haar naam, een van de voorbereidingstoernooien in Melbourne. Barty won de finale van de Spaanse Garbiñe Muguruza met 7-6 (3) 6-4.

Het was de negende toernooizege voor de 24-jarige Barty, die haar eerste toernooi in elf maanden speelde. Vanwege de coronapandemie durfde ze niet te reizen en ontbrak ze vorig jaar op de toernooien die werden afgewerkt na de lange coronapauze.

Barty begint als een van de favorieten voor de eindzege aan de grand slam in haar thuisland. „Ik voel geen extra druk, het maakt voor mij geen verschil of het een grand slam is of een gewoon toernooi. Ik hou van spelen in Australië en ben goed voorbereid”, aldus Barty. Ze speelt dinsdag haar partij uit de eerste ronde tegen Danka Kovinic uit Montenegro.

Basketbal: Moeizame zege kampioen Lakers op Pistons in NBA

10.01 uur: De basketballers van Los Angeles Lakers hebbben een moeizame zege geboekt in de Amerikaanse NBA. De regerend kampioen had in eigen huis een dubbele verlenging nodig om te winnen van Detroit Pistons: 135-129. Vedette LeBron James speelde een beslissende rol in de tweede verlenging. Hij bracht de Lakers met een lay-up aan de leiding en stelde 33 seconden voor het eindsignaal met een 3-punter de winst veilig.

James maakte in totaal 33 punten en noteerde 11 assists. Zijn ploeggenoot Anthony Davis was goed voor 30 punten. Jerami Grant was de beste schutter bij de Pistons met 32 punten. De Lakers staan in de westelijke divisie van de NBA op de tweede plaats achter het verrassend sterk presterende Utah Jazz. De Pistons staan er minder rooskleurig voor; de ploeg uit Detroit verloor al voor de achttiende keer dit seizoen en bungelt onderaan in de oostelijke divisie.

Tennis: Rusland verslaat Italië in finale ATP Cup

06.42 uur: De tennissers van Rusland hebben de finale van de strijd om de ATP Cup gewonnen. Daniil Medvedev rekende met 6-4 6-2 af met de Italiaan Matteo Berrettini in Melbourne waardoor de Russen op een onoverbrugbare voorsprong zijn gekomen van 2-0. Eerder was Andrey Rublev in zijn enkelspel veel te sterk voor zijn Italiaanse tegenstander Fabio Fognini, het werd 6-1 6-2.

Rusland is de opvolger van Servië, dat een jaar geleden aan de vooravond van de Australian Open de eerste editie van het landentoernooi won. De wedstrijden bestaan uit drie partijen, twee enkelspelen en een dubbel.