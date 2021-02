Ongeloof na prolongatie Australische wielertitel op de weg

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielrenner Meyer prolongeert Australische wegtitel

12.36 uur: Wielrenner Cameron Meyer heeft zondag zijn Australische titel op de weg geprolongeerd. De 33-jarige renner uit het World Tourteam BikeExchange won na een wedstrijd over 185,6 km met start en aankomst in Buninyong de sprint van een kleine kopgroep. Kelland O’Brien finiste als tweede en Scott Bowden werd derde.

„Niemand voelde zijn benen nog. Ik heb waarschijnlijk nooit met lagere wattages gesprint”, zei Meyer na het zware kampioenschap. „Maar ik koos gewoon de juiste wielen en ging op het juiste moment aan. Ik kan niet geloven dat ik deze trui nog een jaar mag houden.”

Tennis: Bevrijdende zege voor Dan Evans

10.57 uur: Dan Evans beleefde zondag een bijzonder heuglijke dag in zijn tenniscarrière. De 30-jarige Brit won voor het eerst in zijn profcarrière een toernooi op de ATP- tour. Hij moest 14 jaar wachten op dat succes, namelijk de eindzege in de Murray River Open, een voorbereidingstoernooi op de Australian Open.

Evans rekende in de finale overtuigend af met het Canadese talent Felix Auger-Aliassime: 6-2 6-3. Voor de 20-jarige Auger-Aliassime was het al de zevende keer dat hij een finale verloor. Evans speelde pas zijn derde ATP-finale.

„Natuurlijk wilde ik dolgraag de titel, maar ik heb de wedstrijd niet anders benaderd dan anders en dat werkte goed”, zei de Brit. „Het is een heerlijk gevoel, moet ik zeggen. Lekker ook dat het eindelijk is gelukt, maar ik wil het dit jaar vooral goed doen in de grote toernooien.”

Evans verloor in de Murray River Open geen enkele set en kan met vertrouwen de Australian Open in. De nummer 33 van de wereld treft dinsdag in de eerste ronde zijn landgenoot Cameron Norrie.

Tennis: Ashleigh Barty maakt Aussies blij

10.15 uur: De Australische tennisster Ashleigh Barty kan met vertrouwen aan de Australian Open beginnen. De aanvoerster van de wereldranglijst schreef zondag de Yarra Valley Classic op haar naam, een van de voorbereidingstoernooien in Melbourne. Barty won de finale van de Spaanse Garbiñe Muguruza met 7-6 (3) 6-4.

Het was de negende toernooizege voor de 24-jarige Barty, die haar eerste toernooi in elf maanden speelde. Vanwege de coronapandemie durfde ze niet te reizen en ontbrak ze vorig jaar op de toernooien die werden afgewerkt na de lange coronapauze.

Barty begint als een van de favorieten voor de eindzege aan de grand slam in haar thuisland. „Ik voel geen extra druk, het maakt voor mij geen verschil of het een grand slam is of een gewoon toernooi. Ik hou van spelen in Australië en ben goed voorbereid”, aldus Barty. Ze speelt dinsdag haar partij uit de eerste ronde tegen Danka Kovinic uit Montenegro.

Basketbal: Moeizame zege kampioen Lakers op Pistons in NBA

10.01 uur: De basketballers van Los Angeles Lakers hebbben een moeizame zege geboekt in de Amerikaanse NBA. De regerend kampioen had in eigen huis een dubbele verlenging nodig om te winnen van Detroit Pistons: 135-129. Vedette LeBron James speelde een beslissende rol in de tweede verlenging. Hij bracht de Lakers met een lay-up aan de leiding en stelde 33 seconden voor het eindsignaal met een 3-punter de winst veilig.

James maakte in totaal 33 punten en noteerde 11 assists. Zijn ploeggenoot Anthony Davis was goed voor 30 punten. Jerami Grant was de beste schutter bij de Pistons met 32 punten. De Lakers staan in de westelijke divisie van de NBA op de tweede plaats achter het verrassend sterk presterende Utah Jazz. De Pistons staan er minder rooskleurig voor; de ploeg uit Detroit verloor al voor de achttiende keer dit seizoen en bungelt onderaan in de oostelijke divisie.

Tennis: Rusland verslaat Italië in finale ATP Cup

06.42 uur: De tennissers van Rusland hebben de finale van de strijd om de ATP Cup gewonnen. Daniil Medvedev rekende met 6-4 6-2 af met de Italiaan Matteo Berrettini in Melbourne waardoor de Russen op een onoverbrugbare voorsprong zijn gekomen van 2-0. Eerder was Andrey Rublev in zijn enkelspel veel te sterk voor zijn Italiaanse tegenstander Fabio Fognini, het werd 6-1 6-2.

Rusland is de opvolger van Servië, dat een jaar geleden aan de vooravond van de Australian Open de eerste editie van het landentoernooi won. De wedstrijden bestaan uit drie partijen, twee enkelspelen en een dubbel.