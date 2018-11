Federer begint slecht in Londen

Federer leek in de eerste set geen problemen te ondervinden. De als tweede geplaatste tennisser kwam steeds een game voor, maar kon vervolgens niet doordrukken op de service van Nishikori. In de tiebreak sloeg de Japanner vervolgens toe: 7-4.

In de tweede set leek Federer zich meteen te herstellen met een break op de opslag van Nishikori. Die brak echter gelijk weer terug en zorgde met een tweede break voor de verrassende zege.

Zege op Thiem een must

Voor zesvoudig winnaar Federer was het de allereerste keer dat hij in de groepsfase een partij in twee sets verloor. Dinsdag moet de Zwitser tegen Dominic Thiem winnen om kansen te houden op de halve finale van het prestigieuze eindejaarstoernooi. De Oostenrijker had eerder op de dag verloren van de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson.

Federer sloeg tegen Nishikori 34 onnodige fouten en nog opmerkelijker was zijn uitval tegen de scheidsrechter, die hem een reprimande gaf toen hij een bal in het publiek had geslagen. „De scheidsrechter dacht dat ik boos was. Maar dat was ik helemaal niet. Nú ben ik boos, omdat ik verloren heb”, zei de Zwitser na afloop.