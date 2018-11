O’Sullivan wint Champion of Champions

De finale met Kyren Wilson als tegenstander had alles van een echte thriller. Dat The Rocket met het kleinst mogelijke verschil van10-9 won, dankte hij aan de misser van Wilson in het 18e frame.

O’Sullivan ging de pauze in met een riante 6-3 voorsprong en er leek geen vuiltje aan de lucht voor O’Sullivan. Maar de jonge Wilson liet zich niet gewillig naar de slachtbank brengen en knokte zich op formidabele wijze terug in de finale. Hij wist uiteindelijk zelfs een 9-8 voorsprong te nemen en leek in het 18e frame, met een mooie break van 61 de hoofdprijs van 100.000 pond in de knip te hebben. Echter O’Sullivan profiteerde van een slordige misser van Wilson en tikte het frame uit.

In het 19e en beslissende frame toonde Ronnie toch meer veerkracht en ervaring in het spelen van finales te hebben en veegde de snookertafel schoon met een break van 118.

Het was de vijfde keer dat O’Sullivan in de finale van dit toernooi stond en won in 2013 voor de eerste keer deze prestigieuze titel.