Advocaat: ’Het wordt steeds extremer, maar het komt door geld’

Dat zeggen Dick Advocaat en Leonid Slutsky, die met respectievelijk FC Utrecht en Vitesse de subtop willen vormen. Advocaat: „Dit komt allemaal vooral door geld. En het wordt alleen maar extremer, zeg ik je. PSV koopt twee spelers, die samen meer dan 15 miljoen euro kosten en die spelen alle twee niet! Dat soort dingen kan FC Utrecht zich niet veroorloven en Vitesse ook niet.”

Zorgelijk

De coach van FC Utrecht doelt op de Argentijn Maxi Romero en de Mexicaan Erick Gutierrez, die in werkelijkheid al 16,5 (10,5 + 6) miljoen euro hebben gekost en voor wie het bedrag kan oplopen tot 18 miljoen euro. Advocaat: „Of de huidige situatie in de Eredivisie zorgelijk is? Ja.”

Slutsky: „Je hebt hier nu dezelfde situatie als in Spanje met Barcelona en Real Madrid, die al jarenlang samen de dienst uitmaken. Daar is het voor Atletico Madrid en Valencia ook moeilijk om die twee aan te vallen. En toch vind ik als buitenlander het totale niveau van de Eredivisie niet tegenvallen. Er is een groot verschil tussen de toptwee en de rest, maar ik vind het niveau beter dan ik had verwacht.”

Advocaat gelooft niet dat Ajax en PSV de rest van het jaar ongeslagen blijven tegen de subtop. „Beide ploegen gaan echt nog wel een keer verliezen. Dat kan tegen Vitesse gebeuren maar ook tegen FC Utrecht. Alleen zal het gat, dat PSV en Ajax hebben geslagen, niet minder worden…”

