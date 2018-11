Depay schaart zich bij Europese elite

De aanvaller leefde vorige maand in onmin met zijn coach Bruno Genesio, die de gefrustreerde Depay regelmatig vanaf de bank liet starten. Nu de twee de strijdbijl weer hebben begraven, lijkt Depay bevrijd. In de uitwedstrijd tegen Guingamp (2-4) etaleerde de oud-PSV’er met twee doelpunten en twee assists zijn klasse.

Vooral zijn treffers waren bijzonder fraai. Nadat de Moordrechter eerst raak schoot met een geplaatst schot van buiten de zestien, kegelde hij de bal vanuit een vrije trap via de onderkant van de lat tegen de touwen. Depay staat in het hele kalenderjaar 2018 nu op zestien doelpunten en dertien assists en was dus bij 29 goals van Lyon betrokken. Daarmee schaart de aanvaller zich in een fraai rijtje.

Suarez - Messi - Ronaldo - Depay

Alleen Luis Suarez (24 doelpunten, 15 assists voor Barcelona), Lionel Messi (28 doelpunten, 11 assists voor Barcelona) en Cristiano Ronaldo (30 doelpunten en 8 assists verdeeld over Real Madrid en Juventus) staan in het lijstje boven Depay.

Depay speelde de hele wedstrijd mee tegen Guingamp, terwijl zijn landgenoot en tevens door Koeman geselecteerde Kenny Tete een kwartier voor tijd werd gewisseld.

