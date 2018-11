Zilver voor Schulting op 500 meter

Schulting gooide op het laatste rechte stuk haar rechterschaats naar voren, maar kon de Poolse Natalia Maliszweska niet meer passeren. Yara van Kerkhof finishte in de finale, die tot twee keer toe opnieuw moest worden gestart, als vijfde.

Schulting had een dag eerder al goud veroverd op de 1000 meter, de afstand waarop ze begin dit jaar in Pyeongchang de olympische titel veroverde. Sjinkie Knegt was zaterdag de beste op de 1500 meter. Op de 500 meter zondag werd hij uitgeschakeld in de kwartfinales.

Rianne de Vries greep naast de medailles op de 1000 meter. In de finale eindigde ze als vierde. De zege ging naar de Canadese Alyson Charles.

Relay

Op de relay slaagden de shorttracksters er niet een medaille te veroveren. Het Nederlandse team met De Vries, Van Kerkhof, Schulting en Lara van Ruijven lag een groot deel van de race in leidende positie, maar raakte na een moeizame wissel en bijna val achterop. Het kwartet werd vierde achter winnaar Zuid-Korea.

De shorttrackers hadden zich in Salt Lake City niet geplaatst voor de finale. Het Nederlandse viertal was al in de kwartfinales uitgeschakeld. De zege ging net als een week eerder naar Hongarije.

Mixed-relay

Op de mixed-relay, een nieuw onderdeel dat in 2022 olympisch is, veroverde Nederland net als een week eerder in Calgary zilver. Daan Breeuwsma, Knegt, Van Ruijven en Schulting moesten alleen Hongarije voor laten gaan.