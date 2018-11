Harden loodst Rockets langs Pacers

James Harden was de uitblinker bij de Rockets met 40 punten. Voor de Pacers kwam er een einde aan een reeks van vijf uitzeges.

Lakers

Los Angeles Lakers won met het kleinst mogelijke verschil van Atlanta Hawks: 107-106. LeBron James, in de wedstrijd goed voor 26 punten, maakte de beslissende lay-up 15 seconden voor tijd. Trae Young kreeg daarna in de slotseconde nog de kans om de Hawks alsnog te laten winnen, maar center Tyson Chandler van de Lakers blokkeerde het schot van Young.

Bucks

Milwaukee Bucks won de uitwedstrijd bij Denver Nuggets met 121-114. Het was de tiende zege voor de Bucks, die tweede staan in de Eastern Conference achter Toronto Raptors. Brook Lopez was topschutter voor de Bucks met 28 punten, Giannis Antetokounmpo noteerde er 22.

Ook Portland Trail Blazers won voor de tiende keer en nestelde zich daarmee op de tweede plaats in de Western Conference. De ploeg was met 100-94 te sterk voor Boston Celtics. De Blazers leunden op Damian Lillard (19 punten), Jusuf Nurkic (18 punten en 17 rebounds) en CJ McCollum (14 punten).