’Pechvogel’ Jørgensen reageert laconiek op goal

„Wat ik ervan begrepen heb, ging de bal via de lat en de rug van de keeper erin. Het zou leuk zijn geweest als ik de goal had gekregen, maar het is vooral belangrijk dat we deze wedstrijd hebben gewonnen”, aldus Jørgensen, die met een goed gevoel naar de Deense nationale ploeg reist.

„Het is altijd lekker om met een overwinning op zak naar de nationale ploeg te gaan. Het is nu extra leuk, omdat ik er zo lang uit ben geweest. Ik kijk er naar uit om weer met de jongens te zijn na een afwezigheid van vijf maanden. Als we de eerste wedstrijd, tegen Wales, winnen, zijn we eerste in groep. Dat is heel belangrijk voor ons, ook met het oog op de kwalificatie voor het EK.”

