Alexander Zorniger knapt af op Twente door Jan Streuer

„Voor ons was daarmee de basis voor een goede samenwerking compleet weg”, bevestigt Thomas Meggle, de zaakwaarnemer van Zorniger. „Als sportdirecteur kun je zoiets niet zeggen, als je weet dat er al een aanbieding is gedaan aan een Duitse trainer. Waarom hij dit heeft gedaan? Ik weet het niet, maar ik kan me voorstellen, dat hij de komst van Zorniger wilde verhinderen. Dat hij het kapot wilde maken.”

Lang voordat Streuer was aangesteld en zelfs was benaderd voor de rol van technisch directeur voor één seizoen, had FC Twente al contacten met Zorniger. „We hebben heel goede gesprekken gehad met de directeur Paul van der Kraan”, aldus Meggle. „Alexander had er heel zin in. Hij zag de kans om iets moois op te gaan bouwen. De manier van voetballen die FC Twente voor ogen heeft met Gegenpressung en veel agressiviteit past perfect bij de manier van werken van Alexander. Op die manier heeft hij gewerkt bij RB Leipzig en Brøndby. Hij zag het helemaal zitten. De gesprekken waren constructief, maar vanaf zaterdag, zondag is het omgeslagen. De uitspraken van de nieuwe sportdirecteur op maandag hebben voor ons de deur dichtgedaan. Een goede verstandhouding tussen trainer en sportdirecteur is cruciaal voor een succesrijke samenwerking. Als die er niet is, dan moet je er niet aan beginnen. Ons vertrouwen is geschaad. Daarom ziet Alexander af van de functie.”