Hamilton verdedigt Ocon: ’Dat mag hij toch gewoon?’

„Hij mag zich natuurlijk wel van een ronde achterstand ontdoen”, zei racewinnaar Hamilton in de green room voor de podiumsessie tegen Verstappen. „Hij mag jou daar toch gewoon inhalen? Hij had meer te verliezen dan jij, nee wacht, jij had meer te verliezen dan hij.”

Verstappen beaamde dat Ocon hem op de bewuste plaats had mogen inhalen. „Maar je kunt toch niet tegen de leider van de race aan crashen. Wie doet zoiets stoms?”