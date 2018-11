De Jong hoopt niet altijd op invalbeurt in Oranje...

De Jong was ook in de laatste twee Champions League-wedstrijden trefzeker, maar stelt zich nederig op bij Oranje. Hij kent zijn rol. „Die respecteer ik zeker. Dat heb ik ook besproken met bondscoach Ronald Koeman. Het is fijn om daar met hem over te praten. Maar ik ben ook topsporter, dus wil altijd spelen”, aldus De Jong, die zich met Oranje gaat voorbereiden op de Nations League-wedstrijden tegen Frankrijk en Duitsland.

„Het zou mooi zijn als ik daar nog wat kan laten zien. Iedereen weet wat mijn rol is. Aan de ene kant hoop ik dus dat ik er niet in kom, want dat zou betekenen dat we achter staan. Maar als het moet, dan wil ik wel wat laten zien.”

Volleybal-achtergrond

Koeman weet net als PSV-trainer Mark van Bommel dat hij met De Jong een voorbeeldprof in huis heeft, die altijd zijn best doet en nooit zal zeuren. En de aanvoerder van de koploper in de Eredivisie kan als pinchhitter nog weleens van waarde zijn. Neem alleen al zijn rake kopbal van vorige week op Wembley tegen Tottenham Hotspur. „Dat is echt een kwaliteit van mij. Om die ballen zo te timen, dat vind ik zó lekker. Dat heeft denk ik ook zeker met de volleybal-achtergrond van mijn ouders te maken. Het liefst krijg ik elke bal zo in de zestienmeter.”

