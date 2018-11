Fontijn: ’Dan móet ik een gouden fles shampoo hebben’

Ben je bijgelovig en waar uit zich dat in?

„Nou, ik heb wel een rare tik, ja. Hoe dichter ik een toernooi nader, moet alles perfect zijn. Als ik dan in een hotel slaap, moeten bijvoorbeeld de flesjes in de badkamer allemaal met het label naar voren gericht staan. Als dat niet zo is, zet ik ze goed neer. Ja, en nog iets. Als ik bijvoorbeeld vlak voor zo’n evenement een fles shampoo ga kopen, dan kies ik voor de gouden in plaats van voor de zilveren als die ook in de schappen staat. En wanneer die gouden in mijn tas zit, móet ik die fles voor het trainen even aanraken. Ja, ik weet het. Het is een vreemde tik, maar omdat ik dat soort dingen doe, blijf ik constant bezig met het volgende toernooi. Het herinnert mij telkens aan het doel en zorgt misschien voor extra focus.”

