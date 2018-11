Koepka lost Rose weer af als beste golfer

De Amerikaan Brooks Koepka heeft Rose na één week alweer afgelost. Rose en Koepka kwamen afgelopen week allebei niet in actie, maar door het wegvallen van oude resultaten in de puntentelling was er toch een wisseling van de wacht.

Koepka nestelde zich vorige maand aan kop van de wereldranglijst na zijn zege in de CJ Cup in Seoul. Hij won dit jaar ook twee majors, de US Open en het US PGA Championship, en is uitgeroepen tot beste speler van de Amerikaanse tour PGA van dit jaar. Rose, de olympisch kampioen van Rio 2016, passeerde Koepka een week later na zijn overwinning in het Turkish Airlines Open.

Luiten

Joost Luiten heeft betere prestaties nodig om terug te keren in de top-100. Hij is na zijn gedeelde 27e plaats in de Nedbank Golf Challenge zelfs gezakt van de 109e naar de 115e plaats. Hij speelt deze week wel mee in het slottoernooi van de Europese Tour in Dubai.