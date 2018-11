’Ribery slaat journalist na nederlaag Bayern’

Dat meldt de Duitse krant Bild. Volgens het boulevardblad deelde de Fransman op weg naar de spelersbus rake klappen uit aan een journalist van beIN Sports, die Ribery overigens al langere tijd kent.De aanvaller was betrokken bij twee van de drie tegendoelpunten in het door Bayern met 3-2 verloren duel bij de Duitse koploper.

Op de hoogte

Bayern München zegt op de hoogte te zijn van het incident, maar doet geen uitspraken over wat er precies is gebeurd. „Ribery heeft ons laten weten dat hij een geschil had met verslaggever Patrick Guillio”, aldus Hasan Salihamidzic, technisch directeur van de Duitse club.

Bayern wil de problemen zo snel mogelijk oplossen en met beide partijen om tafel. Volgens Salihamidzic staat de journalist daar ook open vor.