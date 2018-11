Koeman zorgde voor vertrouwen bij Van de Beek

Van de Beek kwam aan het begin van het seizoen niet in de plannen van Erik ten Hag voor, maar heeft het ongelijk van zijn trainer bewezen. „Het was lastig, maar ik ben blijven knokken. De laatste tijd heb ik veel gespeeld en dat wil elke speler. Dus daar ben ik blij mee. Sinds de vorige interland is het eigenlijk steeds beter gegaan. Als je veel speelt, kom je in een ritme en word je steeds fitter.”

Onomstreden

De vraag of hij zich onomstreden voelt, beantwoordt de middenvelder met ’nee’. „Ik zal het moeten blijven waarmaken. Als ik het niet laat zien, dan kan het zo maar zijn dat je weer op de bank terechtkomt, want er zijn meer goede jongens natuurlijk. Het is lekker dat ik in de ’competitievariant’ én de ’Champions League-uit-variant’ sta”, zegt hij desgevraagd. „Dan kom ik in een flow.”

Van de Beek zegt Ronald Koeman dank te zijn verschuldigd. „Het was goed voor mijn zelfvertrouwen dat hij me bleef selecteren voor Oranje. Als je niet altijd speelt, bestaat de kans dat de bondscoach zegt: ’Ik pak je er niet meer bij’. Hij heeft gezegd dat hij vertrouwen in me heeft, dat ik in mezelf moest blijven geloven, dat ik moest knokken en dat het dan vanzelf goed zou komen.”

Voor Benfica-uit zei Ten Hag dat Van de Beek in bepaalde duels onmisbaar is. „Dat is altijd mooi om te horen. Maar ik probeer gewoon elke keer weer te laten zien, waar ik goed in ben.”

