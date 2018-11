Supersub van PSV: ’Ik kan niet tevreden zijn’

Net als twee weken eerder in Groningen werkt de B-keus van PSV zich nog even in het zweet na de wedstrijd. Het is een manier van de technische- en medische staf van PSV om de wisselspelers toch nog een vorm van lichaamsbeweging te geven na een vaak wat rustigere vrijdagtraining, en voor een vrije zondag. „Op zich is het wel goed”, denkt Malen. „Anders wordt de achterstand op de jongens die wel spelen nog groter. Maar het is wel een mentaal dingetje. Het is niet leuk om te doen, maar het is wat het is.”

Schikken

Malen (19), vorig jaar op het laatste moment opgepikt bij Arsenal, moet zich schikken in de rol van supersub. Tegen FC Groningen en Tottenham Hotspur heeft hij eerder de kans gekregen bij de afwezigheid van Steven Bergwijn, zoals dat in de voorbereiding en de strijd om de Johan Cruijff Schaal het geval was door de naweeën van het WK bij Hirving Lozano. In Doetinchem maakt hij zijn derde doelpunt in de Eredivisie. Hoewel Pereiro zijn basisplaats op het spel zet met optredens zoals zaterdagavond, is Malen niet in de positie om te klagen over zijn rol.

„36 punten uit 12 wedstrijden. Wat wil je dat ik zeg?”, glimlacht de international van Jong Oranje. „We doen het goed als team. Daar hoor ik ook bij. Ik draag op mijn manier mijn steentje bij en daar ben ik blij om. Natuurlijk is het een andere rol dan ik verlang, want geen enkele speler wil wisselspeler zijn. Ik kan dus niet tevreden zijn. Dat kan nooit als je wissel bent, maar ik denk dat we het als team gewoon heel goed doen.”

Wembley

Malen passeerde PSV-huurling Hidde Jurjus een klein kwartier voor tijd met een schot in de verre hoek, op aangeven van Luuk de Jong. „Deze was makkelijker dan de kans op Wembley”, doelt de in Wieringen geboren aanvaller op de mogelijkheid in Engeland op de 1-2, toen gered door Spurs-doelman Paulo Gazzaniga. „Hij bleef staan, nu kwam de keeper iets naar voren. Dan kan je als speler een keuze maken.”

