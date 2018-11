Van Gerwen baalt: ’Lijkt wel of ik er een abonnement op heb’

En dus moet de Brabander er in de laatste groepswedstrijd van de Grand Slam of Darts nog aan trekken tegen Joe Murnan om verder te gaan in het toernooi.

„Dit was helemaal niet nodig, ik baal hier ontzettend van”, aldus de man uit Vlijmen. „Ik sta goed te gooien en op een gegeven moment verslap ik iets, waardoor hij in zijn ritme komt. Jonny bleef goed gooien, maar ik mis vier pijlen om de wedstrijd te winnen. En dat mag natuurlijk niet gebeuren”, zei Van Gerwen tegenover RTL7.

Poetsen

„Het lijkt wel of ik een abonnement heb op dubbels missen, want het gebeurt me de laatste tijd veel te vaak.” Bij een zege op Murnan dinsdagavond plaatst Van Gerwen zich zo goed als zeker voor de achtste finale. „En ik wil Murnan gewoon poetsen, dat lijkt me zo simpel als wat”, toonde Mighty Mike zich gretig.

