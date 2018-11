Hans Nijland na dit seizoen weg bij FC Groningen

De algemeen directeur van de Trots van het Noorden is de langst zittende directeur in het betaald voetbal, sinds hij medio 1996 in het oude Oosterpark begon. Eerst als commercieel manager, maar na een half jaar werd Nijland al benoemd tot algemeen directeur.

Gevoel

„Het is de moeilijkste beslissing geweest die ik in jaren heb genomen, maar mijn gevoel zegt dat ik dit moet doen”, laat Nijland in een eerste korte reactie van de club weten. „Eind vorig seizoen heb ik dit al besproken met mijn gezin en nu is het moment daar. Ik denk dat het voor FC Groningen heel goed is dat er na bijna 23 jaar iemand anders komt die de kar gaat trekken.”

Verhuizing

Nijland neemt op 30 juni 2019 afscheid van FC Groningen. Onder de algemeen directeur verhuisde de club in 2006 naar het nieuwe stadion, dat de naam Euroborg kreeg. Het stadion is ondertussen uitgebreid naar 22.550 zitplaatsen. In 2015 won de club de KNVB-Beker en plaatste het elftal zich voor het tweede jaar op rij voor Europees voetbal.

De 58-jarige directeur stond ook aan de basis van het TopsportZorgCentrum, waarin alle teams van FC Groningen onder één dak zijn samengebracht. Het complex op Sportpark Corpus den Hoorn is in oktober geopend.

Energie

„Deze functie kost je zes, zeven dagen in de week en slurpt energie”, zegt Nijland. „De raad van commissarissen heeft nu voldoende tijd om een geschikte opvolger te vinden. Tot die tijd ga ik met de mensen op werkvloer nog vol aan de bak, want ik wil de club goed achterlaten.”